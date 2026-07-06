В Мурманске задержали женщину за драку при помощи пивной кружки

Дебоширку задержали на месте и доставили в отдел полиции, а пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске сотрудники Росгвардии задержали 33-летнюю женщину после конфликта в одном из баров на Кольском проспекте. Сигнал тревоги поступил около 3.30 от администратора заведения.

«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что между посетителями бара произошла ссора. Во время конфликта женщина ударила одного из гостей пустым пивным бокалом», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Дебоширку задержали на месте и доставили в отдел полиции, а пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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