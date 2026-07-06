В Мурманской области будут судить экс-капитана буксира за ЧП в Кольском заливе

Во время расследования были допрошены свидетели и проведена судоводительская экспертиза. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего бывшего капитана морского буксира. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем крупный материальный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

ЧП произошло в июне 2025 года. По версии следствия, при следовании в порт Мурманск капитан вошел в Кольский залив, но не обеспечил должный контроль за несением ходовой вахты, курсом судна и его местоположением. Кроме того, он не вел постоянное наблюдение за обстановкой.

«В результате буксир сел на мель и получил механические повреждения. По оценке следствия, ущерб превысил 89 млн рублей», - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте СК РФ.

Во время расследования были допрошены свидетели и проведена судоводительская экспертиза. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru