Предприниматель из Мурманской области погасил долг в 2 млн после ареста Lexus

Не дожидаясь принудительной продажи машины, уже на следующий день мужчина полностью погасил долг. Фото: УФССП по Мурманской области

В Кольском округе судебные приставы взыскали с предпринимателя более 2,3 млн рублей долгов по налогам после ареста его автомобиля. Добровольно погашать задолженность мужчина не спешил.

Во время проверки приставы установили, что должнику принадлежит Lexus RX300. Кроссовер обнаружили на стоянке по месту жительства владельца и арестовали его.

«Предпринимателю также вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и акт описи и ареста имущества. Его предупредили, что в случае неуплаты долга в добровольный срок автомобиль заберут и выставят на торги», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Не дожидаясь принудительной продажи машины, уже на следующий день мужчина полностью погасил долг. После этого арест с автомобиля сняли, а исполнительное производство было окончено в связи с фактическим исполнением решения суда.

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