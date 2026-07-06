Жительницу Кандалакши будут судить за сбыт наркотиков через закладки

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области будут судить 46-летнюю жительницу Кандалакши. Женщину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы и незаконном хранении запрещенных веществ.

По версии следствия, северянка устроилась закладчицей в интернет-магазин по продаже наркотиков, рассчитывая заработать деньги.

«По указанию кураторов она забирала крупные партии наркотиков из тайников, фасовала их на более мелкие дозы, после чего размещала новые закладки. Координаты тайников и фотографии женщина отправляла своим сообщникам через интернет», - сообщили в прокуратуре региона.

Женщину задержали в момент оборудования очередного тайника. Во время обыска в квартире обвиняемой правоохранители также обнаружили наркотики, которые предназначались как для дальнейшего сбыта, так и для личного употребления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По наиболее тяжкому из предъявленных обвинений женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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