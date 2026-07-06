В Мурманской области медведь несколько недель появляется возле дачных участков

Жители просят ускорить принятие мер, так как хищник продолжает бродить рядом с дачными участками. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Жители Мурманской области бьют тревогу из-за медведя, который около двух недель появляется в районе дачных участков на Снежной и может выходить к дачам в Родниках.

«Впервые хищника заметили 19 июня, а последний раз он подошел вплотную к одному из домов, когда хозяева находились внутри», - отмечают в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Северяне рассказали, что регулярно сообщают о происходящем в профильные службы. По их словам, обращения принимают, однако сроки реагирования не называют.

Также о ситуации проинформированы охотники: им передали видеозаписи и координаты, где замечали зверя, однако пока медведя не удалось отловить.

Жители просят ускорить принятие мер, так как хищник продолжает бродить рядом с дачными участками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru