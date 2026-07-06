Мурманской области спишут часть долгов по бюджетным кредитам

Губернатор подчеркнул, что работа по снижению долговой нагрузки региона будет продолжена. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманской области спишут значительную часть задолженности по бюджетным кредитам. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

По словам главы региона, соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства России. Решение принято в рамках исполнения поручения президента РФ.

«Мурманской области будет списана значительная часть бюджетных кредитов. Это точно снизит долговую нагрузку на бюджет нашей области», - отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что работа по снижению долговой нагрузки региона будет продолжена. По словам главы региона, списание части бюджетных кредитов позволит уменьшить финансовую нагрузку на областной бюджет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru