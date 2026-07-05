«Здесь так красиво, но грязно». Комик Илья Соболев в семьей отдыхает в Териберке

Илья Соболев с семьей приехал в Териберку. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Комик Илья Соболев, известный как по стендапу и сольным проектам, так и совместной работе с Павлом Волей, проводит отпуск в Мурманской области - Териберке. Он активно делится впечатлениям от отдыха на Крайнем Севере.

В путешествие Соболев поехал с семьей на машине, причем был сам за рулем. В дороге они были два дня.

«Красиво безумно! Какие же у нас есть места, - рассказал Илья Соболев своем Telegram-канале, но добавил, - было здорово, что люди не знали об этом забытом месте, а сейчас приезжают, бросают салфетки. Здесь так загажено. Даже обидно. Но природа классная».

Несмотря на холод, он решил искупаться в Баренцевом море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru