Для Мурманского океанариума собрали 745 тысяч рублей

Океанариум в Мурманске не работает с 1 января 2022 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Продолжается сбор денег для Мурманского океанариума - деньги принимаются в дар на специальный счет.

«Получено уже 745 тысяч рублей. Огромное спасибо, что помогаете коллективу океанариума выжить», - поделились последними новостями в океанариуме.

Ранее организация оказалась в очень непростой ситуации из-за того, что с 1 января 2022 года не может проводить выступления: по изменившемуся законодательству надо было провести ряд изменений для получения лицензии, но воплотить их в жизнь вовремя не смогли.

Из-за долгов у океанариума могут отобрать земельный участок, а сотрудники с февраля 2026 года не получают зарплату. Сейчас сбор денег идет в первую очередь на погашение задолженности по зарплате. Также при поддержке неравнодушных северян завершается реконструкция, необходимая для получения лицензии.

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