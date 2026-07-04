С 2027 года ледокол «50 лет Победы» будет возить туристов на Землю Франца-Иосифа

С 2027 года туристы смогут попасть на Землю Франца-Иосифа на ледоколе. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 июля стартовал первый в 2026 году круиз к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы». Всего в сезоне будут выполнены два таких путешествия.

С 2027 года география ледокольных туров в Арктике станет шире: «50 лет Победы» будет возить туристов на Землю Франца-Иосифа.

«На 2027 г. запланирована одна поездка в июле продолжительностью 13 дней. На настоящий момент маршрут ледокола проходит мимо Земли Франца-Иосифа, но с 2027 г. архипелаг станет отдельным туром – без захода на Северный полюс», - пишут «Ведомости Северо-Запад».

Ранее туры к архипелагу выполнялись на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов».

Для сравнения, стоимость поездки к Земле Франца-Иосифа начинается от 4,1 миллиона рублей, а к Северному полюсу - от 3,5 миллиона рублей.

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