В Мурманской области цветет брусника

Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Жители Мурманской области заметили в лесу цветение брусники.
«Пока цветов не очень много, но надеюсь, что это просто была "бедная" полянка. Хочется верить в хороший урожай», - рассказала «КП»-Мурманск» северянка Людмила.
То, насколько будет много ягод, зависит от разных факторов, в том числе, насколько засушливым или дождливым будет лето, случатся ли ранние заморозки.
Морошка в Мурманской области уже отцвела.
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