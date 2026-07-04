В Мурманской области цветет брусника

Морошка в Мурманской области уже отцвела, а вот брусника - в цвету. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Мурманской области заметили в лесу цветение брусники.

«Пока цветов не очень много, но надеюсь, что это просто была "бедная" полянка. Хочется верить в хороший урожай», - рассказала «КП»-Мурманск» северянка Людмила.

То, насколько будет много ягод, зависит от разных факторов, в том числе, насколько засушливым или дождливым будет лето, случатся ли ранние заморозки.

Морошка в Мурманской области уже отцвела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru