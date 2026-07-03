В Молочном нашли опасный предмет времен Великой Отечественной войны

Авиабомбу вывезли на специальный полигон и уничтожили. Фото: МЧС по Мурманской области

МЧС Мурманской области сообщает об уничтожении авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили в Молочном.

«Взрывоопасный предмет вывезли на специализированный полигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности. Происшествий не допущено», - сообщил заместитель начальника МЧС России по Мурманской области Александр Шильников.

Снаряд обнаружили в Молочном. Фото: МЧС по Мурманской области

Северянам напоминают, что в случае обнаружения любого подозрительного предмета, нельзя действовать самостоятельно, необходимо сразу отойти на безопасное расстояние, позвонить по телефонам «112», «101» или «102», передать координаты расположения предмета и по возможности обозначить опасную зону подручными средствами.

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