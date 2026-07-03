Четыре жителя Мурманской области пострадали от укусов клещей за неделю

За минувшую неделю к врачам обратились четыре жителя региона, таким образом общее число укушенных с начала сезона выросло до 32. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области представило итоги еженедельного мониторинга по укусам клещей. За минувшую неделю к врачам обратились четыре жителя региона, таким образом общее число укушенных с начала сезона выросло до 32.

«Специалисты лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области начиная с марта 2026 года исследовали 21 особь клеща, снятых с людей. Из исследованных на прошедшей неделе трех экземпляров клещей два заражены боррелиями (возбудителями иксодового клещевого боррелиоза) и один – эрлихиями (возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека)», - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

При этом Кольское Заполярье является не эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту регионом. Все случаи заражения принято считать завозными. При этом клещи в Мурманской области есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru