Для пригородных маршрутов в Мурманской области купили новые автобусы

В салонах есть двойное остекление, информационное табло, специальная система наклона для более удобной посадки. Фото: Правительство Мурманской области

Для пригородных маршрутов в Мурманской области закупили семь автобусов «НЕФАЗ» на условиях лизинга. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и регионального хозяйства.

Новый транспорт выйдет не маршруты № 105 «Североморск – Мурманск», № 106 «Мурманск – Аэропорт», № 108 «Мурманск – Кильдинстрой» и № 110 «Мурманск – Выходной», связывающих областной центр с Кольским округом и ЗАТО Североморск.

«Автобусы полностью соответствуют современным требованиям к комфорту и безопасности. Все машины низкопольные, что обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров, в том числе маломобильных граждан. Пассажировместимость каждого автобуса составляет 111 человек, из них 29 - сидячих мест», - рассказали в минтрансе.

Также в салоне есть двойное остекление, информационное табло, специальная система наклона для более удобной посадки.

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