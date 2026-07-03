Мечта, гордость, единство: «Ростелеком» в Мурманской области выступил партнером Дня молодежи

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Мурманске принял участие в праздновании Дня молодежи. Основные события развернулись на набережной и в парке у Семеновского озера. Праздник посетили более четырех тысяч жителей заполярной столицы и гостей города.

В течение дня работали тематические зоны, посвященные технологиям, предпринимательству, добровольчеству, патриотическому воспитанию и карьерной самореализации. Программа была насыщенной и разнообразной: в нее вошли мастер-классы по различным видам творчества, профориентационная площадка для молодежи, квесты, музыкальные выступления и многое другое.

На площадке «Ростелекома» специалисты компании провели мастер-класс по работе с оптикой, наглядно продемонстрировав, как устроены современные телекоммуникационные сети. Все желающие смогли сами попробовать спаять оптическое волокно на профессиональном оборудовании. Программу дополнили интерактивные викторины и конкурсы, где каждый мог проявить свои знания. Победители получили в подарок от компании приятные сувениры.

Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” активно участвует в жизни региона, и мы всегда рады поддержать значимые события в Заполярье. На этот раз наши специалисты добавили в праздник познавательную составляющую: мастер-класс по работе с оптикой и интерактивные викторины превратили техническую информацию в увлекательный опыт для всех желающих».

Празднование Дня молодежи, проходившее под федеральным девизом «Мечта. Гордость. Единство», охватило все муниципалитеты Мурманской области. По всему региону в праздничных мероприятиях приняли участие более восьми тысяч человек.

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