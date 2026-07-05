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НовостиОбщество5 июля 2026 10:40

В Мурманской области работает «Телефон доверия» от СКР России

Жители Мурманской области могут обратиться к следователям по «Телефону доверия»
Ника СВЕТЛОВА
Позвонить можно по телефону 8-921-040-07-04.

Позвонить можно по телефону 8-921-040-07-04.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Мурманской области напоминают о работе «Телефона доверия».

«Телефонная линия следственного управления СК России по Мурманской области предназначена для сообщений о совершенном или готовящемся преступлении, оперативного реагирования на сообщения о коррупционных проявлениях, а также для более эффективного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан», - рассказали в Информационном центре СКР.

Позвонить можно по телефону 8-921-040-07-04. Также северяне могут обратиться в интернет-приемную, или Информационный центр СУ СК России по Мурманской области.

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