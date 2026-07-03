Ледокол «50 лет Победы» вышел в первый круиз к Северному полюсу в 2026 году

На 2027 год также запланированы два круиза к Северному полюсу. Выходит «50 лет Победы» всегда из порта Мурманск. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе ледокол «50 лет Победы» вышел в первый круиз к Северному полюсу. Старт второго круиза намечен на 12 июля.

«На данный момент оба рейса этого сезона почти полностью распроданы — осталось всего несколько свободных мест», - рассказал туроператор, который организует это путешествие.

При этом стоимость путевки на человека начинается от 3,5 миллиона рублей, на борту ледокола могут находиться 120 человек. Подавляющее большинство из них - жители России.

На 2027 год также запланированы два круиза к Северному полюсу. Выходит «50 лет Победы» всегда из порта Мурманск.

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