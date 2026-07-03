В Мурманске снимают фильм про переехавшего в Мурманск жителя Аргентины

Фильм расскажет о том, как Марко справляется с трудностями, что для него новое место жизни. Фото: ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КИНОПРОИЗВОДСТВА | МУРМАНСК / vk.com/nordfilm51

В Мурманске приступили к съемкам документального фильма «Тридцать дней», который расскажет об адаптации мигрантов на Крайнем Севере России.

Героем стал переехавший из Аргентины Марко Антонио Парра Диас.

«Во время одного из путешествий он познакомился с мурманчанкой Еленой. Четыре месяца назад молодые люди поженились и теперь живут в Мурманске. Для того, чтобы длительное время оставаться в России, иностранцу необходимо выполнить несколько условий: встать на миграционный учет, пройти медкомиссию, получить патент на работу. Но самое главное - нужно выучить русский язык и сдать экзамены по обществознанию и истории нашей страны», - рассказали в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Фильм расскажет о том, как Марко справляется с трудностями, что для него новое место жизни.

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