В аэропорту «Мурманск» с вылетом и прилетом задерживаются пять рейсов

Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП
3 июля в аэропорту «Мурманск» задерживаются с прилетом и вылетом сразу пять рейсов.
Это рейс с вылетом в 12.35 Smartavia в Санкт-Петербург, и четыре рейса прибытия: в Москву в 8.45 (Аэрофлот) и три рейса в Санкт-Петербург - в 8.20 (Россия), 8.20 (Аэрофлот), 11.55 (Smartavia).
Причины задержки пока не сообщаются.
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