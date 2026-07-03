В аэропорту «Мурманск» с вылетом и прилетом задерживаются пять рейсов

Сразу пять рейсов задерживаются в мурманском аэропорту. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

3 июля в аэропорту «Мурманск» задерживаются с прилетом и вылетом сразу пять рейсов.

Это рейс с вылетом в 12.35 Smartavia в Санкт-Петербург, и четыре рейса прибытия: в Москву в 8.45 (Аэрофлот) и три рейса в Санкт-Петербург - в 8.20 (Россия), 8.20 (Аэрофлот), 11.55 (Smartavia).

Причины задержки пока не сообщаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru