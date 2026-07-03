В реконструкцию детской поликлиники в Коле вложили 112 миллионов рублей

Детская поликлиника в Коле стала уютнее и ярче. Фото: минздрав Мурманской области

Минздрав Мурманской области рассказал подробности обновления детской поликлиники Кольской центральной районной больницы.

Реконструкция двухэтажного здания прошла в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и стратегического плана «На Севере — жить!». В обновление вложили более 112 миллионов рублей, из которых свыше 96 миллионов были выделены из областного бюджета.

«В рамках реконструкции увеличена площадь детской поликлиники, выполнена перепланировка помещений в соответствии с современными требованиями по оказанию медицинской помощи, отремонтирован фасад здания, выполнено благоустройство прилегающей территории. Детская поликлиника оснащена новым современным медицинским оборудованием и мебелью», - рассказали в минздраве Мурманской области.

Напомним: в Кандалакше завершили капитальный ремонт одного из самых важных отделений больницы - анестезиологии и реанимации. Как сообщили в региональном минздраве, в отделении полностью обновили пространство: провели перепланировку, заменили все инженерные сети и фактически создали современный медицинский блок.

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