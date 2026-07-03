Старший матрос из Мурманской области стал Героем России

Медаль «Золотая Звезда» за проявленное мужество и героизм при выполнении задач в зоне проведения СВО Ивану вручил министр обороны Андрей Белоусов. Фото: скриншот видео Минобороны России

Старший матрос Иван Сабатинский стал Героем России. Медаль «Золотая Звезда» за проявленное мужество и героизм при выполнении задач в зоне проведения СВО ему вручил министр обороны Андрей Белоусов.

Иван родился и вырос в семье сотрудника УФСИН России по Мурманской области, ныне — пенсионера уголовно-исполнительной системы Заполярья, капитана внутренней службы в отставке Ивана Сабатинского, который почти 20 лет работал в исправительной колонии № 17 Мурманска.

«С ранних лет родители воспитывали сына в духе патриотизма, уважения к воинской и правоохранительной службе, прививая ему чувство личной ответственности за судьбу Родины», - рассказали в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Напомним: избирательному участку в Коле присвоят имя погибшего на спецоперации земляка - рядового Владимира Меньшикова, сообщает администрация Кольского округа. Его не стало в январе 2025 года во время боев в Курской области, подорвавшись в населенном пункте Дарьино.

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