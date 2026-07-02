В Мурманской области наблюдаются проблемы с интернетом от «Мегафон»

Жители Мурманской области жалуются на проблемы с мобильным интернетом от «Мегафон» - он стал пропадать ближе к вечеру 2 июля.

Жители Мурманской области жалуются на проблемы с мобильным интернетом от «Мегафон» - он стал пропадать ближе к вечеру 2 июля.

Сам оператор трудности подтвердил.

«В регионе могут возникать сложности с интернетом из-за обеспечения мер безопасности. При этом обычные звонки, СМ и некоторые важные сервисы продолжают работать», - рассказали в «Мегафон».

Напомним: в Мурманской области сохраняются ограничения в работе мобильного интернета. Где-то они носят временный характер, где-то - более длительный. Чтобы северянам было проще, создана карта мест, где можно подключиться к бесплатному Wi-Fi. В ближайшее время их станет больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru