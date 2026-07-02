В Мурманской области впервые выполнили уникальную операцию на аорте

Ранее для такой помощи северянам надо было ехать в Москву или Санкт-Петербург. Фото: пресс-служба ФГБУЗ ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России

Хирурги ММЦ имени Н.И.Пирогова ФМБА России впервые для Мурманской области провели операцию, каких в год в нашей стране делают не более 70, - протезирование супроинфроренального отдела аорты фенестрированным стент-графом с сохранением висцеральных ветвей.

Пациент страдал аневризмой брюшного отдела с переходом на нижний грудной отдел аорты, что опасно тем, что аневризма аорты может лопнуть в любой момент, и человек умирает от кровотечения примерно за минуту.

«Раньше таких больных спасали только через полостную операцию с разрезом практически от шеи до низа живота. Это очень тяжелая многочасовая операция с многочисленными постоперационными рисками», - рассказали в пресс-службе «Пироговки».

Теперь же операция стала точнее и менее с «масштабным» вмешательством и, как следствие, последствиями для пациента. Ранее для такой помощи северянам надо было ехать в Москву или Санкт-Петербург.

Напомним: не возьмутся даже за большие деньги - пластический хирург рассказал, какие операции могут быть опасны для пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru