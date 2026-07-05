Не катайтесь в одиночку и под алкоголем. Какие правила катания на сапе ни в коем случае нельзя забывать

Пока в Мурманской области стоит хорошая погода, на озерах можно наблюдать разноцветные сапы, все больше набирающие популярность у северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока в Мурманской области стоит хорошая погода, на озерах можно наблюдать разноцветные сапы, все больше набирающие популярность у северян. Но хоть этот вид отдыха и кажется безопасным и легким, на самом деле тоже может привести к беде.

Летом 2024 года на озере Имандра погиб мужчина, катавшийся без спасательного жилета.

«Поэтому хочется еще раз напомнить об обязательном наличии спасательного жилета. Также советую перед выходом проверить прогноз, пристегнуть лиш и соотнести сложность маршрута со своим опытом. С собой необходимо взять средство связи в непромокаемом чехле», - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС МЧС России по Мурманской области Юрий Любимов.

Также важно помнить другие правила: не выбирай сложные маршруты без опыта, сделать разминку, не выходить на воду в плохую погоду, не идти рядом с судами или на них, не кататься в одиночку, не употреблять алкоголь, проверять исправность оборудования.

Помимо этого надо учитывать, что в воде могут быть коряги, камни, сильные волны и течение могут отнести далеко от берега.

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