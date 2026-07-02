Схватила за куртку, но мужчина успел сбежать. Житель Мурманска украл из магазина алкоголь

Стоимость украденного алкоголя оценивается в 700 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

37-летний житель Мурманска попал под уголовную статью после попытки украсть из магазина бутылку алкоголя. Делал он все на глазах у директора торговой точки.

Мужчина зашел в магазин, взял бутылку с полки, спрятал ее под курткой и поспешил на выход. Директор увидела происходящее по камерам видеонаблюдения и обратилась к посетителю с просьбой оплатить товар.

«Однако мужчина все равно попытался покинуть помещение без оплаты. Директор взяла его за рукав куртки, чтобы помешать уйти, но он вырвался и, перебежав через дорогу, попытался скрыться. Работница магазина выбежала следом, чтобы привлечь внимание прохожих. В этот момент кто-то из очевидцев, поняв, что произошло, задержал злоумышленника», - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Затем северянина передали в руки подоспевшим полицейским. Оказалось, что ранее у него не раз были проблемы с законом, он не раз привлекался и к уголовной, и к административной ответственности. Сейчас мужчина не работает и пошел на кражу из-за большого желания выпить.

Стоимость украденного алкоголя оценивается в 700 рублей. Сейчас мурманчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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