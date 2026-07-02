Нашли на острове связанным. Спустя 19 лет в Мурманской области раскрыли убийство из-за долга

Эта история началась в августе 2007 года, когда на одном из островов Кандалакшского залива обнаружили труп 37-летнего мужчины. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области спустя 19 лет после совершения преступления перед судом предстанет 51-летний мужчина. Его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Эта история началась в августе 2007 года, когда на одном из островов Кандалакшского залива обнаружили труп 37-летнего мужчины. Можно было бы предположить, что трагедией закончилось купание или рыбалка, но смерть была явно насильственной: ноги связаны, на теле - раны.

Сразу раскрыть дело не удалось, дело ушло в архив. Но в практике следователей это не значит, что о нем забыли - к нему регулярно возвращались. Зацепкой стало то, что у погибшего обнаружились долги - об этом рассказали косвенные свидетели.

«Установить лицо, причастное к совершению преступления, при отсутствии прямых доказательств удалось благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий, проведенных следователями и криминалистами следственного управления. Были получены заключения судебных молекулярно-генетических, дополнительных судебно-медицинских экспертиз, позволивших подтвердить причинно-следственную связь между действиями фигурантов и причиной смерти потерпевшего», - рассказали в СКР по Мурманской области.

Оказалось, что мужчина действительно набрал долгов, но выплачивать деньги не торопился. Тогда два местных жителей, один из которых оказался поручителем по кредитному договору, решили наказать его. В одном из магазинов они избили должника и заперли в машине. Травмы оказались настолько серьезными, что мужчина умер.

Тогда, понимая, что могут оказаться за решеткой, северяне решили спрятать труп. Ночью они вывезли тело в канал каскада Нивских ГЭС, предварительно привязав к ногам груз, и скинули его в воду.

Под тяжестью собранных следствием доказательств один из обвиняемых дал признательные показания, сообщив, как и при каких обстоятельствах совершено противоправное деяние. Второй участник убийства перед судом не предстанет - его уже нет в живых.

Напомним: «Она мне снилась пять лет» - как спустя 56 лет в Мурманске раскрыли изнасилование и убийство 13-летней девочки.

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