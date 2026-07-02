Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП
1 июля из Мурманска впервые стартовала экспедиция Арктического плавучего университета, ранее она начинала свой путь в Архангельске.
Участники находятся на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», которое в конце июля зайдет в Архангельск. За три недели судно дойдет до Новой Земли и архипелага Земля Франца-Иосифа.
Участие в экспедиции принимают ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института, которые займутся океанографическими и гидрохимическими исследованиями северо-восточной части Баренцева моря.
«Мы продолжаем изучать, как теплая атлантическая водная масса распространяется и трансформируется в Баренцевом море – этот процесс напрямую влияет на ледовую обстановку и климат всего региона. На нескольких десятках океанологических станций мы проведем зондирование толщи воды от поверхности до дна – измерим температуру и соленость, отберем пробы для дальнейшего гидрохимического и гидробиологического анализа. Такие данные собираются учеными уже не первый год, и именно их накопление позволяет увидеть, как меняются океанографические условия Арктики», – рассказал начальник отряда ААНИИ Виктор Меркулов.
То, что экспедиция стартовала из Мурманска, продиктовано логистической выгодой: такой путь позволяет выиграть лишние сутки.
Арктический плавучий университет проводит свои исследования с 2013 года, и объединяет специалистов из разных университетов, нацпарков, зоопарков, исследовательских центров.
Основные направления работы: изучение гидрометеорологического режима морей Северного Ледовитого океана, микробиологические исследования Арктики и Субарктики, мониторинг состояния окружающей среды в районах активной хозяйственной деятельности в морских и прибрежных зонах, исследование биоразнообразия арктических экосистем, изучение адаптации человека к условиям высокоширотной Арктики на примере участников экспедиции.
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