В маршрутках Мурманска изменится подход к стоимости проезда

Теперь через специальный терминал можно оплатить поездку Единой картой жителя (работать будут как обычные такие карты, так и выданные учащимся). Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В маршрутках Мурманска ввели льготный проезд. Теперь через специальный терминал можно оплатить поездку Единой картой жителя.

«При оплате необходимо прикладывать Единую карту жителя к специальному терминалу. Если оплата будет произведена привычным способом через банковский терминал, то проезд зафиксируется по банковскому счету, то есть без применения льготной стоимости», - рассказали в минтрансе Мурманской области.

Специальные терминалы будут установлены на следующих маршрутках. Компании ООО «Першерон»: № 10 «ул. Героев Рыбачьего – завод Севморпуть», № 18 «ул. Фадеев ручей – ул. Саши Ковалева», № 51 «ул. Крупской – завод Севморпуть», № 53 «ул. Крупской – завод Севморпуть», № 55 «ул. Фрунзе – ул. Нахимова», № 57 «Металлобаза – ул. Капитана Орликовой». Компании ООО «Трансфер»: № 52 «пр. Ледокольный – ул. Нахимова», № 54 «ул. Генерала Фролова – завод Севморпуть», № 62 «ул. Саши Ковалева – завод Севморпуть». Компаний ООО «Арктик Лайн-1» - № 125 «Мурманск – Молочный» и ООО «МП АТП» - № 106(а) «Мурманск – Аэропорт».

Проезд в общественном транспорте по Единой карте стоит 47 рублей, а по обычной банковской карте - 53 рубля.

Напомним: Отделение Социального фонда России по Мурманской области напоминает неработающим пенсионерам о том, что один раз в два года можно компенсировать расходы на проезд к месту отдыха. В 2025 году этим правом воспользовались около 27 тысяч северян. СФР выделил на эти цели более 455 млн рублей.

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