В Мурманске провели рейд по круглосуточным «наливайкам»

27 июня, когда отмечался День молодежи, в Мурманской области действовал «сухой закон» - розничная продажа алкоголя была запрещена. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

27 июня, когда отмечался День молодежи, в Мурманской области действовал «сухой закон» - розничная продажа алкоголя была запрещена. Однако нашлись нарушители, их выявили во время рейда по круглосуточным «наливайкам», который провели УМВД России по Мурманской области и региональное министерство туризма и предпринимательства.

«Участники выявили организации, которые под видом предприятий общественного питания фактически осуществляли розничную продажу алкогольной продукции. Продажа алкогольной продукции велась на вынос — без вскрытия тары и без предоставления услуг общественного питания, что является нарушением действующего законодательства», - рассказали в профильном министрерстве.

Все нарушения зафиксированы, на «наливайки» составили административные протоколы, также они могут лишиться лицензии - с соответствующими исками минтуризм обратится в Арбитражный суд Мурманской области.

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