Средний размер выплаты составляет 47 тысяч рублей, а в общей сложности северянам по итогам первого месяца приема заявлений выплатили 135,9 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 884 родителя в Мурманской области получили выплаты по новой мере поддержки от регионального Отделения СФР. Средний размер выплаты составляет 47 тысяч рублей, а в общей сложности северянам по итогам первого месяца приема заявлений выплатили 135,9 миллиона рублей.

«Оформить выплату могут оба работающих родителя, усыновители, опекуны и попечители детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Для этого они должны иметь российское гражданство, являться налоговыми резидентами РФ и постоянно проживать на территории России. Кроме того, у них не должно быть задолженности по уплате подоходного налога и алиментов. Родители, лишенные родительских прав, не смогут претендовать на выплату», - рассказали в Отделении Социального фонда России по Мурманской области.

При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания в прошедшем году (38 085 рублей для Кольского Заполярья). Почти все заявления на новую выплату поступили через портал «Госуслуг». Обратиться за новой мерой поддержки можно до 1 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru