Из-за ремонта причала в Йоканьге попасть в Островной можно будет лишь по воздуху

Взрослый билет с багажом будет стоить 2 554 рубля, детский - 1277 рублей (до двух лет - бесплатно). Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минтранс Мурманской области сообщает, что в связи с ремонтными работами плавучего причала в портопункте Йоканьга с 7 по 10 июля рейсы теплохода «Клавдия Еланская» не будут выполняться, попасть в ЗАТО Островной можно будет только на вертолете. Рейсы будет выполнять «Вологодское авиационное предприятие».

Всего их запланировано четыре: по два 8 и 9 июля.

«Для вылета из Мурманска необходимо прибыть в аэропорт (поселок Мурмаши) не позднее 08.45 для первого рейса и не позднее 13.45 для второго. Для вылета из Островного — прибыть на нижнюю посадочную площадку (мкр-н Островная) не позднее 12.00 и 17.00 соответственно», - уточнили в минтрансе.

Взрослый билет с багажом будет стоить 2 554 рубля, детский - 1277 рублей (до двух лет - бесплатно). Один человек может взять на борт до 20 килограммов багажа. Перевозить домашних животных до 20 килограммов можно в клетке или переноске, с собой обязательно надо взять ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации от бешенства. Стоит такая перевозка 1000 рублей.

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