В суд поступил иск по расторжению концессионного соглашения по ФОКу в Мурманске

В Арбитражный суд Мурманской области поступил иск о расторжении концессионного соглашения по физкультурно-оздоровительному комплексу закрытого типа, который должны были построить у дома № 13 на улице Старостина в Мурманске. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражный суд Мурманской области поступил иск о расторжении концессионного соглашения по физкультурно-оздоровительному комплексу закрытого типа, который должны были построить у дома № 13 на улице Старостина в Мурманске.

«Министерство спорта Мурманской области и Министерство строительства и территориального развития Мурманской области обратились с иском к ООО «Первая мурманская инфраструктура спорта» о расторжении концессионного соглашения в отношении объекта капитального строительства», - сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Мурманской области.

Напомним, что ФОК застрял на этапе котлована. Как рассказали в минстрое региона, подрядчик не справился с обязательствами и фактически заморозил работы.

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