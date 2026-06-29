Два представителя Совета депутатов Мурманска проведут приемы на этой неделе

Председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь опубликовал новый график приема представителями горсовета граждан. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь опубликовал новый график приема представителями горсовета граждан. Встречи проходят даже летом.

«На личном приеме у депутата вашего избирательного округа можно получить необходимую консультацию по юридическим вопросам. Так, на прошлой неделе к депутату Совета депутатов Андрею Шишко обратился мурманчанин с просьбой помочь оформить в собственность комнату общежития, в которой он проживает. Были определены необходимые документы, а также разъяснен порядок дальнейших действий для приватизации помещения либо его оформления по договору социального найма», - рассказал Игорь Морарь.

На этой неделе встречи проведут два депутата. 1 июля, 16.00-17.00 - Ирина Матвеева, (1 округ), Управление Ленинского административного округа города Мурманска, ул. Заводская, 3. Предварительная запись по телефону +7 (911) 303-85-94.

1 июля, 1.00-17.00 - Дмитрий Шаповалов, (15 округ), региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр-кт Ленина, 88. Предварительная запись по телефону 69-33-00.

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