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НовостиОбщество29 июня 2026 14:47

Два представителя Совета депутатов Мурманска проведут приемы на этой неделе

Депутаты горсовета Мурманска проводят приемы даже летом
Ника СВЕТЛОВА
Председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь опубликовал новый график приема представителями горсовета граждан.

Председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь опубликовал новый график приема представителями горсовета граждан.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь опубликовал новый график приема представителями горсовета граждан. Встречи проходят даже летом.

«На личном приеме у депутата вашего избирательного округа можно получить необходимую консультацию по юридическим вопросам. Так, на прошлой неделе к депутату Совета депутатов Андрею Шишко обратился мурманчанин с просьбой помочь оформить в собственность комнату общежития, в которой он проживает. Были определены необходимые документы, а также разъяснен порядок дальнейших действий для приватизации помещения либо его оформления по договору социального найма», - рассказал Игорь Морарь.

На этой неделе встречи проведут два депутата. 1 июля, 16.00-17.00 - Ирина Матвеева, (1 округ), Управление Ленинского административного округа города Мурманска, ул. Заводская, 3. Предварительная запись по телефону +7 (911) 303-85-94.

1 июля, 1.00-17.00 - Дмитрий Шаповалов, (15 округ), региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр-кт Ленина, 88. Предварительная запись по телефону 69-33-00.

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