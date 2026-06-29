В Мурманской области выделят дополнительные 50 млн рублей на «Работу рядом»

При полной занятости «Работа рядом» позволяет заработать до 62 тысяч рублей, у подростков доход зависит от возраста и объема занятости, и составляет порядка 50 тысяч рублей. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области расширят проект «Работа рядом» в связи с выросшим спросом со стороны северян. Из регионального бюджета выделят дополнительные 50 миллионов рублей для Мурманска и Кандалакшского округа, где наблюдается особенный интерес к такому трудоустройству.

Проект существует уже шесть лет, и за это время его участниками стали 46 тысяч северян, основная их часть - 35 тысяч - это подростки, также семь тысяч - студенты и еще две тысячи - жители региона, оставшиеся без работы.

В этом году «Работа рядом» даст трудоустройство восьми тысячам северян, 3537 уже вышли на работу, в том числе четыре мамы в декрете, 111 пенсионеров, которых включили в целевые категории в прошлом году.

«Для подростков и студентов это первый трудовой опыт, а для муниципалитетов - дополнительный ресурс для благоустройства. Участники проекта наводят порядок во дворах и общественных пространствах, делают ремонт в соцучреждениях, помогают коммунальным службам, выполняют озеленение», - рассказал губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

При полной занятости «Работа рядом» позволяет заработать до 62 тысяч рублей, у подростков доход зависит от возраста и объема занятости, и составляет порядка 50 тысяч рублей.

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