Под Мурманском спасли дезориентированную женщину

Пожилую дезориентированную женщину нашли на железнодорожной станции. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поисково-спасательный отряд «МурманСпас» рассказал о спасении дезориентированной пожилой женщины под Мурманском - ее обнаружил на железнодорожных путях доброволец во время служебной проверки. Сообщение поступило вечером 25 июня.

« Место забора скорой - железнодорожная станция в Выходном. Организовав вызов экстренных служб, часть подразделения подотряда по городу Мурманску прервали тренировку кинологического направления и подключились к усилению на месте обнаружения. Оперативно подъехала скорая, следом - патрульно-постовая служба и Росгвардия», - рассказали в «МурманСпасе».

Волонтеры уточнили, что женщине помогли.

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