15-летний житель Мончегорска украл у отца 700 тысяч рублей

Подросток потратил 700 тысяч рублей по своему усмотрению. Фото: Ольга ЮШКОВА.

15-летний подросток из Мончегорска стал фигурантом уголовного дела - ему вменяют кражу в крупном размере.

«По версии следствия, в мае 2026 года несовершеннолетний похитил из квартиры по месту своего жительства сейф с хранящимися в нем наличными денежными средствами и ценным имуществом на общую сумму более 700 тысяч рублей, принадлежащими его отцу. После вскрытия сейфа обвиняемый распорядился похищенным по своему усмотрению», - рассказали в СКР по Мурманской области.

По статье, под которую попал подросток, ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

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