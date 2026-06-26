Будущий сотрудник УФСИН по Мурманской области встретилась с Путиным

После получения диплома уже в июле 2026 года Ирина приедет работать в Мурманскую область. Фото: УФСИН России по Мурманской области

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошел торжественный прием президента России в честь отличников высших учебных заведений Минобороны, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, МВД России, Следственного комитета и ФСИН России.

На нем побывала мурманчанка Ирина Стахова, курсант последнего курса Вологодского института права и экономики ФСИН России и будущий сотрудник УФСИН России по Мурманской области.

«Ирина Стахова оканчивает юридический факультет по специальности «правоохранительная деятельность», претендует на получение золотой медали за отличное окончание образовательных учреждений высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний. Она возглавляет совет научного сообщества обучающихся вуза, состоит в должности заместителя командира взвода учебной группы», - рассказали в УФСИН по Мурманской области.

После получения диплома уже в июле 2026 года Ирина приедет работать в Мурманскую область.

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