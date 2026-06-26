Военнослужащий из Североморска стал одним из победителей «Диктанта Победы»

Военнослужащий из Североморска Владислав Матлахов стал одним из победителей «Диктанта Победы».

В Москве наградили 20 участников международной акции «Диктант Победы», показавших наилучший результат. Среди них был военнослужащий из Североморска Владислав Матлахов.

«В Мурманской области диктант написали почти 11 тысяч северян на 300 площадках.153 площадки открылись в школах, колледжах и вузах. Среди уникальных площадок региона — атомный ледокол «Арктика», экипаж которого писал тест в акватории Обской губы Карского моря, «Долина Славы», губернаторский лицей и духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества». Впервые к акции присоединились судно «Сивуч», спортивные школы, представители бизнеса и Ловозерский районный национальный культурный центр», - рассказали организаторы.

В Музее Победы в Москве наградили тех, кто написал диктант на максимальные 25 баллов, 20 человек, в том числе и Владислав Матлахов, получили дипломы, сертификаты на 50 тысяч рублей и подарочные наборы. В будущем году их также пригласят на Парад Победы 9 мая.

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