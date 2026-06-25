В Мончегорске сотрудники ДПС остановили пьяного водителя-рецидивиста

Мужчина не раз садился пьяным за руль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мончегорске задержали 45-летнего водителя, который не раз попадался пьяным за рулем. Его Hyundai, который ехал по странной траектории, заметили сотрудники ДПС ночью во время рейда на проспекте Кирова.

Когда представители Госавтоинспекции начали общение с мужчиной, то почувствовали исходящий от него резкий запах алкоголя, также он невнятно разговаривал и почти не стоял на ногах.

«Оказалось, что мончегорский водитель уже давно лишен права управления судом за аналогичное правонарушение, причем срок наказания на момент задержания еще не истек. И это не первое знакомство мужчины с законом — ранее он уже был судим за имущественные преступления», - рассказали в оперштабе Мурманской области.

Сейчас мужчина попал под уголовную статью «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»), ему грозит до двух лет лишения свободы. Его машина отправилась на специализированную стоянку, и по решению суда может быть конфискована в пользу государства. До суда северянин будет находиться под подпиской о невыезде.

Жителям Мурманской области напоминают, что они могут сообщить о пьяных водителях и получить вознаграждение в 5 тысяч рублей.

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