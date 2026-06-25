Житель Мурманска избил любимую женщину деревянным брусом

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманске ссора двух сожителей закончилась возбуждением уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Заявление в полицию на своего 31-летнего безработного мужчину подала 33-летняя северянка.
Все случилось ночью в одной из квартир на улице Инженерной, когда пара выпивала и поссорилась.
«Словесная перепалка длилась достаточно долго, но в какой-то момент мужчина потребовал, чтобы возлюбленная немедленно покинула жилище — женщина воспротивилась, что окончательно вывело его из себя», - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Тогда обвиняемый схватил деревянный брус и дважды ударил любимую по голове. Северянка поехала к врачам, которые оценили травмы как легкий вред здоровью. Свою вину мужчина признал и объяснил, что сделал все из-за опьянения и сильных эмоций. Ранее у него не было проблем с законом.
Сейчас мурманчанин находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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