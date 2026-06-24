В Мурманске пропал 19-летний парень

С 20 июня не известно местонахождение 19-летнего Глеба Зубарева. Фото: vk.ru/la_murmansk

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Мурманской области просят северян помочь с новым поиском пропавшего человека.

С 20 июня не известно местонахождение 19-летнего Глеба Зубарева.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, каштановые волосы, карие глаза. На момент исчезновения был одет в зеленую с белым куртку, черное худи, черные джинсы, зеленые кроссовки.

«Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 102», - рассказали в «ЛизаАлерт».

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