В Мурманской области ищут участников Дня коренных народов мира

Праздник состоится 8 августа. Фото: vk.ru/oomo_aks

Ассоциация Кольских саамов сообщает о начале подготовки к празднованию Дня коренных народов мира. Он состоится 8 августа на территории Этнографического саамского комплекса в селе Тулома.

«Этот день станет настоящей точкой притяжения для всех, кто чтит традиции, любит культуру и хочет внести свой вклад в сохранение наследия коренных народов. Праздник пройдет в рамках Года единства народов России и Международного десятилетия языков коренных народов», - рассказали организаторы.

Сейчас для праздника ищут участников: фольклорные коллективы и сольные исполнители для концертной программы, мастеров и художников для выставки-ярмарки и всех желающих для кулинарного конкурса, где будут представлены рецепты Арктической ухи. Заявки принимаются до 26 июля.

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