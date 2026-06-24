У ЗАТО Заозерск будет новый глава

Сейчас Ярославу Мельнику 43 года, он родился в Ленинграде, женат и воспитывает двоих детей. Фото: пресс-служба Мурманской областной Думы

У ЗАТО Заозерск сменится глава - им станет выпускник программы «Герои Севера» Ярослав Мельник. Его кандидатуру единогласно поддержали представители местного Совета депутатов.

Как рассказали в министерстве информационной политики Мурманской области, он вступит в должность на следующий день после увольнения с военной службы.

Сейчас Ярославу Мельнику 43 года, он родился в Ленинграде, женат и воспитывает двоих детей. Служил на подводных крейсерах стратегического назначения, штабе Кольской флотилии разнородных сил; в управлении штаба Северного флота, а также участвовал в военной операции в Сирии и специальной военной операции на Украине.

Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, имеет Благодарность Президента Российской Федерации. Женат, двое детей.

«Для меня большая честь возглавить Заозерск — город, который неразрывно связан с судьбой нашего флота и является родным домом для подводников. Я испытываю чувство глубокой гордости, принимая на себя ответственность за этот важный гарнизон. Мой опыт военной службы это фундамент, на котором я планирую строить работу», — поблагодарил Ярослав Мельник за оказанное доверие.

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