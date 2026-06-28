Росреестр Мурманской области рассказал, какую самовольную постройку нельзя снести

Не каждый самострой можно снести по требованию властей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Росреестра по Мурманской области напомнило северянам, что самовольные постройки подлежат сносу, но не всегда. есть случаи, когда самострой нельзя снести по требованию местных властей.

«Закон четко фиксирует случаи, когда органы местного самоуправления не вправе принимать такое решение: если участок не находится в государственной или муниципальной собственности (исключение — угроза жизни и здоровью граждан); если право на объект уже зарегистрировано в ЕГРН либо признано судом; или суд ранее отказал в сносе; или если речь идет о многоквартирном, жилом или садовом доме», - рассказали в региональном Росреестре.

Напомним: в 2025 году в Мурманской области было выявлено более 70 случаев «самозахвата» - самовольного занятия земли. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Мурманской области, уточнив, что это одно из самых частых нарушений законодательства.

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