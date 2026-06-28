В Мурманске идет работа по созданию «чистого неба»

В Мурманске убирают бесхозные провода. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске идет работа по выявлению бесхозных воздушных линий. Одну такую обнаружили на улице Мира, 10.

«Специалисты городских служб совместно с представителями провайдера цифровых услуг «Ростелеком» аккуратно демонтировали бесхозный кабель, который долгое время бессистемно провисал над тротуаром и проезжей частью и беспокоил жителей дома», - рассказали в администрации города.

Напомним: в центре Мурманска реализуют проект «Чистое небо» по преображению внешнего облика сердца столицы Кольского Заполярья. Для этого все коммуникации на площади Пять Углов (электрические, телефонные и сетевые провода) перенесут под землю, сформировав подземные кабельные трассы.

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