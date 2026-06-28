В Мурманской области продолжают искать пропавшую в апреле женщину

Отрабатывается версия, что северянка могла пойти к реке. Фото: vk.ru/severspas51

9 апреля в Мурманской области пропала 73-летняя жительница Оленегорска Любовь Лисицына. Ее поиски продолжаются до сих пор.

«Она вышла из дома по адресу пр. Ленинградский, 11, и до настоящего времени о ее местонахождении неизвестно. Из явных примет: у пропавшей ампутированы кисти рук», - рассказали в поисково-спасательном отряде «СеверСпас».

Волонтеры помогают искать северянку. Рассматривается версия, что она могла быть в районе Оленегорска, также отрабатываются версии ее местонахождения в районе реки Куреньга. Добровольцы просят рыбаков проверять берега.

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