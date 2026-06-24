В Мурманской области пьяный водитель получил 180 часов обязательных работ

Мужчина несколько раз садился за руль пьяным. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Печенгский районный суд вынес решение по делу местного жителя, который несколько раз садился за руль пьяным.

Когда его поймали в первый раз, то мужчина, отказавшийся от медосвидетельствования, попал под ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Во второй раз - уже под уголовную статью об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.

«Весной этого года автомобиль гражданин был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, которые провели освидетельствование и установили у него факт алкогольного опьянения. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

В итоге северянин получил 180 часов обязательных работ, также полтора года он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а его автомобиль конфисковали в собственность государства.

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