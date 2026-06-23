Четыре депутата горсовета Мурманска проведут прием граждан

Северяне могут обратиться со своими проблемами к представителям Совета депутатов Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь опубликовал новый график приема граждан представителями горсовета.

«Поводом для обращения к депутату может стать практически любой вопрос, который касается жизни города и вашего округа. Приходите на личный прием, если вас беспокоит состояние дворовой территории, освещение, работа управляющей организации, содержание детских и спортивных площадок. Депутат окажет помощь в подготовке обращений в различные инстанции, разъяснит нюансы действующего законодательства», - рассказал Игорь Морарь.

На этой неделе прием проведут четыре народных избранника.

25 июня, 15:00-17:00 - Антонина Таран, (12 округ), ООО «Арго-М», пр. Флотский, 3, офис № 63.

25 июня, 16:00-18:00 - Татьяна Ковалева, (2 округ), Мурманская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда ММЗ «Севморпуть», ул. Нахимова, 17.

26 июня, 16:00-17:00 - Виталий Егоров, (23 округ), региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр-т Ленина, 88, нужна предварительная запись по телефону: 69-33-00.

26 июня, 18:30-19:30 - Андрей Шишко, (21 округ), Управление Первомайского административного округа города Мурманска, пр-т Кольский, 129/1.

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