В акватории Кандалакшского залива увидели редких гостей

Северян просят не приближаться к моржам ради безопасности животных и людей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кандалакшском заливе часто видят белух, тюленей и иногда даже горбатых китов. Впрочем, последние - редкие гости, как и моржи, которые заплывают сюда очень нечасто.

На днях в акватории заметили моржиху с детенышем.

«Это событие настолько редкое, что, скорее всего, войдет в летопись Кандалакшского заповедника. Но, к сожалению, красота этого явления таит в себе огромную опасность. Мы понимаем желание увидеть животных поближе, но напоминаем: морж занесен в Красную книгу России. Встреча с ним — большая удача, но и большая ответственность», - рассказали организаторы айсфлоатинга в Кандалакшском заливе «Supsever».

Для человека встреча с моржом опасна, ведь у животного мощные бивни, которые он может пустить в ход. Особенно если речь о самке, защищающей свое потомство.

Поэтому к ней не стоит приближаться менее чем на 500 метров, в том числе на сапах, каяках или на суше, также не стоит шуметь поблизости. Важно запомнить, что может указать, что животное настроено агрессивно: оно полностью высовывается из воды и демонстрирует бивни.

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