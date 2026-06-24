На фестивале «Гаражане» в Мончегорске выступят «Краски», «Мураками» и DJ Feel

В Мончегорске выступит группа "Краски". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мончегорск готовится в четвертый раз принять семейный фестиваль гаражной культуры «Гаражане». Он состоится 27 июня с 13.00 на территория автогородка № 40 (район домов №№ 23 и 25 на улице Бредова.

«Флагманской идеей является переосмысление гаража как уникального культурного пространства северного города — места творчества, общения, мастерства и свободы самовыражения. Площадка фестиваля на один день превращается в открытую сцену, где проявляются творческие коллаборации, рождаются культурные продукты в области стрит-арта, современной музыки и уличной культуры в Мончегорске», - рассказали в Агентстве развития Мончегорска.

Гостей ждут мастер-классы, стилизованная дискотека, ярмарка товаров местных мастеров и стрит-фуд зона с блюдами Имандрийской кухни, водные активности на озере Имандра, детские развлечения и зона отдыха в стиле диско. Перед северянами и туристами выступят как приезжие, так и местные коллективы: «Краски», «Мураками», «Нэвика Бэнд», DJ Feel.

Для посещения фестиваля нужна предварительная регистрация.

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