Жителям Мурманской области рассказали о валуне, который стал сенсацией в научном мире

Сейчас Колвицкий камень можно увидеть в музее истории города Кандалакши. Фото: минкульт Мурманской области

Министерство культуры Мурманской области в год 100-летия музейного дела Кольского Севера рассказывает об интересных экспонатах, которые можно увидеть в региональных музеях. Один из них - Колвицкий камень, ставший сенсацией в научном мире.

Валун нашли в свое время на берегу озера Колвицкое. Внимание исследователей он привлек надписью «Это Вятка внуки от Пересля пришли», которая датируется первой половиной XV века.

«Получается, русские переселенцы обживали эти места примерно на сто лет раньше, чем было принято считать в официальной истории Кандалакши! Почему артефакт стал сенсацией в научном мире? Надпись на старославянском рассказывает, что некая группа людей прибыла сюда с других территорий. Слово «внуки» указывает на третье поколение владельцев этой земли – так переселенцы подчеркивали свои имущественные права. В 2019 году камень осмотрели сотрудники музея-заповедника «Петроглифы Канозера», а позднее обследование продолжил археолог Марк Шахнович из Кольского научного центра РАН», - рассказали в минкульте.

Сейчас Колвицкий камень можно увидеть в музее истории города Кандалакши.

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